The Lost City: ecco quando arriverà il film con Sandra Bullock su Paramount+

Il nuovo film con Sandra Bullock The Lost City è arrivato in sala lo scorso Marzo, dove ha sfidato The Batman. Il film ha ormai lasciato il cinema, e ora è pronto ad arrivare su Paramount+.

Secondo quanto sappiamo, infatti, la commedia d'avventura con Sandra Bullock e Channing Tatum sarà disponibile per lo streaming già da domani sulla piattaforma. I due hanno lavorato insieme per la prima volta, e sembra che la cosa abbia funzionato: The Lost City ha incassato oltre $ 160 milioni contro un budget di $ 70 milioni, numeri che mettono The Lost City nella lista dei film di maggior incasso del 2022 finora.

La pellicola, che comprende nel suo cast anche Daniel Radcliffe, segue una scrittrice di romanzi rosa che viene coinvolta in un'audace caccia al tesoro che ricorda le sue storie. Il problema è che scrivere di avventure non ti prepara ad affrontarle, e la sua compagnia e il suo "aiuto" sono le classiche persone da copertina altrettanto inette dei suoi romanzi.

The Lost City è stato diretto da Adam e Aaron Nee, il duo che ha curato Band of Robbers e The Last Romantic, e che sta attualmente lavorando all'adattamento cinematografico di Masters of the Universe. Nel cast, oltre ai tre grandi nomi citati, ci sono anche Da’Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison, e Bowen Yang.