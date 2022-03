The Lost City, iniziata la prevendita della première: ecco i character poster del film

I biglietti per l'attesa première di The Lost City sono stati messi in vendita e per festeggiare Paramount ha pubblicato una serie di nuovi character poster dei personaggi del film, con Sandra Bullock e Channing Tatum. In calce alla news vi mostriamo tutti i vari poster del film pubblicati online nelle ultime ore.

In The Lost City, Sandra Bullock interpreta Loretta Sage, una famosa scrittrice che racconta le avventure di un affascinante eroe negli angoli più inospitali del mondo. Loretta viene trascinata in un'avventura nella vita reale dopo esser stata rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe), convinto che il tesoro di cui Loretta scrive in uno dei suoi libri sia reale.



E chi andrà a salvare Loretta? Alan (Channing Tatum), il modello maschile che Loretta usa per le cover dei suoi libri. Sfortunatamente egli non è un vero eroe d'azione e i due rimarranno bloccati insieme nel bel mezzo della giungla.

Dopo le prime foto di The Lost City pubblicate a fine dicembre, ecco i character poster, che giocano con l'idea che la finzione diventi realtà, sottolineando come il cast di The Lost City non sia quello che il pubblico si aspetta. Tra i personaggi ritratti anche quelli di Oscar Núñez, Patti Harrison e Da'Vine Joy Randolph, che completano il ricco cast di questo atteso adventure movie.



The Lost City è diretto da Adam e Aaron Nee, con una sceneggiatura basata su una storia di Seth Gordon. Sandra Bullock figura tra i produttori del film.

Scoprite anche il trailer italiano di The Lost City, che mette di fronte Bullock e Radcliffe.