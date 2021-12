The Lost City, Daniel Radcliffe con Sandra Bullock e Channing Tatum nelle nuove foto

Nuove foto sono online direttamente dal set del nuovo film di Paramount Pictures, The Lost City, con protagonisti la star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, al fianco del premio Oscar Sandra Bullock e Channing Tatum. Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 25 marzo ed è diretto da Aaron e Adam Nee.

The Lost City racconta la storia di Loretta Sage (Sandra Bullock), una solitaria scrittrice di romanzi rosa che, durante un tour promozionale del suo libro insieme al modello delle sue copertine, Alan (Channing Tatum), viene rapita da Fairfax (Daniel Radcliffe), un uomo ricco che spera di condurla nella città perduta protagonista del suo ultimo libro e alle connesse indicibili ricchezze.



Dato che Alan ha dedicato alla sua vita per essere l'incarnazione di Dash, il personaggio principale di Sage nei suoi romanzi, coglie al volo l'opportunità per cercare di salvarla.

Ecco la descrizione del film:"Immersi in un'epica avventura nella giungla, l'improbabile coppia dovrà collaborare per sopravvivere alle intemperie e trovare l'antico tesoro prima che sia perso per sempre".



Nelle immagini promo spicca quella in cui Radcliffe, che interpreta il villain del film, tiene fra le mani una lanterna nel buio dello sfondo.

Nel frattempo l'attore tornerà a Hogwarts: ecco il poster della reunion di Harry Potter, prevista per il 1° gennaio 2022.

Channing Tatum tornerà in Magic Mike, con il terzo film del franchise.