The Long Dumb Road: trailer e poster per il nuovo film con Tony Revolori

The Long Dumb Road, nuovo film scritto e diretto da Hannah Fidell, si mostra con i primi trailer e poster ufficiale, che come di consueto potete trovare in calce all'articolo.

Nat, un'aspirante e giovane fotografo, si appresta a vivere il suo brillante futuro nella scuola d'arte di Los Angeles in cui si è appena iscritto, ma prima vuole scoprire i veri Stati Uniti d'America attraversandola in auto. Richard, dal canto suo, cerca semplicemente un posto nel mondo (e possibilmente qualche birra in più da tracannare) mentre è alle prese con le indecisioni, gli errori del passato e i vicoli ciechi del futuro.

Insieme, i due attraverseranno il sud-ovest americano, visitando pittoresche cittadine e incontrando un vasto assortimento di personaggi, tra cui vecchie fiamme, compagni di viaggio e buoni samaritani. Ma soprattutto scopriranno nuove e impensabili possibilità per le loro vite.

Il cast del film comprende Tony Revolori (Spider-Man: Far From Home, Grand Budapest Hotel), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine, John Wick 3: Parabellum), Taissa Farmiga (The Nun, American Horror Story), Grace Gummer (Mr. Robot), Casey Wilson (Gone Girl) e il candidato al Golden Globe Ron Livingston (Band of Brothers).

The Long Dumb Road arriverà nelle sale statunitensi dal 9 novembre e sarà distribuito On Demand dal 16 novembre.