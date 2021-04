The Lone Ranger: inizialmente erano previsti i lupi mannari? Il regista chiarisce

All'indomani della fine del suo coinvolgimento nella saga dei Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski riunì ancora le proprie forze insieme a Johnny Depp per due progetti consecutivi: Rango e The Lone Ranger. Quest'ultimo fu una colossale produzione Disney ma in. seguito si rivelò un pesante flop per lo studio che non proseguì con la storia.

Il regista nel corso di un'intervista concessa a Collider ricorda che inizialmente aveva rifiutato il progetto per dedicarsi a Rango, mentre The Lone Ranger veniva scritto da Ted Elliot e Terry Russo. A quanto pare nei piani iniziali la sceneggiatura prevedeva anche l'inclusione dei lupi mannari, le classiche figure della mitologia horror, ma questo accadeva quando ancora Verbinski non era collegato al progetto. Per quando arrivò la firma di Verbinski, i lupi mannari erano già stati scartati dallo script.

"Quando Jerry acquisì i diritti io uscì dal progetto. Russo e Elliot mi avevano proposto una versione che non mi piaceva molto. Ma gli augurai il meglio. Adoro quei ragazzi. Così loro iniziarono a lavorarci. Io invece realizzai Rango. Fu circa quattro anni dopo che Jerry tornò da me chiedendomi se fossi interessato a tornare. E io risposi che ero interessato a realizzare la versione cui avevo pensato in origine. A un certo punto durante la lavorazione mentre io non ero coinvolto c'era anche un lupo mannaro. Ma non ho mai letto quella versione. Quindi era già fuori discussione. Non era parte della mia visione, assolutamente. Penso che quando venne fuori penso avessero esaurito tutto il resto. Fu Johnny che mi chiamò dicendomi: 'Puoi rientrare?'. E mi mandò una fotografia che lo ritraeva con indosso il trucco di Tonto e l'uccello sopra la sua testa. Così proposi la mia idea a Justin Haythe, e iniziammo a lavorare alla nuova sceneggiatura".

Purtroppo, The Lone Ranger si rivelò un flop al botteghino con perdite pesanti per la Disney. Su queste pagine potete leggere la recensione di The Lone Ranger.