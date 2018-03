The Lodgers: nella casa più infestata d'Irlanda nella nuova clip in esclusiva per Everyeye

Il prossimo 8 marzo arriva nelle nostre sale, horror delle sfumature gotiche di cui oggi vi mostriamo una clip esclusiva per Everyeye.it.

Ogni storia dell'orrore che si rispetti, come sapete, ha sempre le sue regole non scritte, ad esempio è meglio lasciare fuori dalla propria casa degli estranei, non separarsi mai quando si è in gruppo, qualsiasi cosa succeda, in alcuni casi è buona tradizione anche andare a letto sempre prima della mezzanotte. Regole che i protagonisti del film impareranno a rispettare, poiché non si scherza con una casa infestate da presenze sovrannaturali.

Una casa fuori dal comune, parliamo infatti della celebre Loftus Hall, storica casa infestata irlandese che ogni anno attira orde di visitatori curiosi - considerata da molti appassionati la più infestata del Paese. Quasi come fosse destino, la dimora ha compiuto i 666 anni dalla sua costruzione proprio durante le riprese del film, dettaglio che rende il progetto The Lodgers ancora più inquietante e affascinante. Il soggetto riprende proprio la leggenda che ruota attorno alla casa, ovvero un ragazzo (nel film Sean) giunge presso la struttura per caso cercando di lasciarsi indietro gli orrori della guerra mondiale appena conclusa.

Il suo futuro è a dir poco nero, nella sua testa non c'è più speranza ma soltanto morte e disperazione, a cambiare le cose è però Rachel, una donna incontrata proprio presso la Loftus Hall.