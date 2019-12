The Lodge si mostra nel nuovo inquietante trailer italiano

Presentato di recente al Torino Film Festival 2019, l'inquietante The Lodge è pronto a sbarcare anche nelle sale italiane: guardate il primo trailer italiano dell'horror diretto dalla coppia Veronika Franz e Severin Fiala.

"Richard, dopo il suicidio della moglie, decide di trascorrere le vacanze di Natale nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovanissima compagna. Un impegno improvviso lo riporta in città per una notte, creando così l‘occasione per la ragazza di familiarizzare coi figli. Una volta soli un’oscura presenza si manifesta facendo riemergere nella ragazza i traumi di un doloroso passato. Richard si rende conto dell’incombente pericolo e tenta di tornare a casa ma potrebbe ormai essere troppo tardi" recita la sinossi ufficiale.

Dopo l'acclamato Goodnight Mommy, i due autori austriaci tornano nei cinema italiani con un thriller dalle atmosfere claustrofobiche che vede nel cast anche Jaeden Martell, il Bill Denbrough di IT da poco apparso anche nel Knives - Out di Rian Johnson. Nel frattempo vi rimandiamo al primo trailer di The Lodge e al poster ufficiale.

The Lodge debutterà nelle sale italiane il 16 gennaio 2020 distribuito da Eagle Pictures. Che ve ne pare di questo trailer? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.