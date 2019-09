The Living Dead: un romanzo postumo di George Romero amplierà la saga cinematografica

In attesa di saperne di più circa il precedentemente annunciato sequel de La Notte dei Morti Viventi, l'universo narrativo horror creato da George Romero si espanderà l'anno prossimo con un romanzo ufficiale.

Intitolato The Living Dead, il libro è stato scritto dal padre degli zombie in persona, e completato dal romanziere Daniel Kraus dopo la scomparsa dell'acclamato regista. Grazie ad Entertainment Weekly, in queste ore è stata svelata la copertina ufficiale del romanzo, la cui data di uscita è stata fissata per il 9 giugno 2020.

Potete trovarla come al solito in calce all'articolo, mentre qui sotto vi riportiamo la sinossi ufficiale dell'opera:

"Ambientato in tre diverse epoche e mescolando il mordace commento sociale di Romero con il dono di Kraus per il bello e il grottesco, il libro racconta contemporaneamente l'inizio dell'apocalisse zombie, il suo sviluppo e, in un atto finale scioccante, i cambiamenti radicali che apporterà al mondo."

La Notte dei Morti Viventi uscì nel 1968 e fondò i canoni dello zombie-movie. Da allora, Romero ampliò la saga con numerosi sequel, tra i quali Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead e Survival of the Dead.

“Potrei parlare tutto il giorno di George" ha dichiarato Kraus. "È la ragione per cui sono uno scrittore. Potrebbe essere il motivo principale per cui sono interessato all'arte. Quando ripenso a tutti gli artisti che potrebbero avermi ispirato, so che è stato George il primo, per il suo senso di umanità e per il suo rigetto per l'ingiustizia sociale“.

Uno dei vantaggi di cui il romanzo godrà rispetto ai film originali è - banalmente - il non essere limitato da alcun budget di produzione. "Ciò che è eccitante del romanzo, è come va nella direzione opposta. È enorme. È una storia su larga scala, una vera epopea, del tipo che nessuno gli ha mai permesso di realizzare al cinema per questioni di budget" ha detto Kraus. "In un libro, ovviamente, non c'è budget, e nelle pagine che ha scritto di suo pugno puoi letteralmente sentire la gioia del poter finalmente fare tutto quello che voleva”.

