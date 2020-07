The Living Dead: ecco un estratto del romanzo zombie di George Romero

È in arrivo nelle librerie The Living Dead, nuovo romanzo scritto da George A. Romero in persona e completato da Daniel Kraus in seguito alla scomparsa del padre degli zombie.

A poche ore del panel del Comic-Con Home, durante il quale Kraus e Suzanne Desroacher-Romero discuteranno del progetto e dell'eredità del regista, IndieWire ha diffuso in rete un estratto del libro in cui incontriamo il personaggio di Greer Morgan, uno dei sopravvissuti all'ascesa degli zombie che ha quasi distrutto l'intera umanità.

Potete trovare il passaggio, in lingua inglese, a questo indirizzo.

Questa la sinossi ufficiale: "Ambientato in tre diverse epoche e mescolando il mordace commento sociale di Romero con il dono di Kraus per il bello e il grottesco, il libro racconta contemporaneamente l'inizio dell'apocalisse zombie, il suo sviluppo e, in un atto finale scioccante, i cambiamenti radicali che apporterà al mondo."

Kraus, noto per aver collaborato con Guillermo del Toro per i romanzi di Trollhunters e The Shape of Water (tratto dal film premio Oscar), ha parlato delle differenze tra The Living Dead e i film di Romero: "Ciò che è eccitante del romanzo, è come va nella direzione opposta. È enorme. È una storia su larga scala, una vera epopea, del tipo che nessuno gli ha mai permesso di realizzare al cinema per questioni di budget. In un libro, ovviamente, non c'è budget, e nelle pagine che ha scritto di suo pugno puoi letteralmente sentire la gioia del poter finalmente fare tutto quello che voleva".

The Living Dead sarà disponibile per l'acquisto a partire dal prossimo 4 agosto, mentre il video del panel debutterà sul canale YouTube del Comic-Con alle ore 02.00 del 25 luglio, orario italiano.

Nessuna novità invece sull'annunciato sequel de La notte dei morti viventi, progetto sviluppato da Living Dead Media a partire da una sceneggiatura inedita di Romero.