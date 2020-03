The Little Things, il thriller con Denzel Washington e Rami Malek ha una data d'uscita

C'è sempre curiosità quando un film annovera nomi di un certo calibro nel proprio cast: è il caso di The Little Things, thriller che vedrà la partecipazione di due attori premi Oscar come Denzel Washington e Rami Malek.

Due generazioni diverse con in comune un talento enorme: Washington trionfò agli Academy Award nel 1990 come Miglior attore non protagonista per Glory - Uomini di Gloria, per poi portarsi a casa la statuetta di Miglior attore protagonista nel 2002 con Training Day. Più recente, invece, la vittoria dell'astro nascente Rami Malek: il protagonista di Mr. Robot si è aggiudicato infatti il premio di Miglior attore protagonista lo scorso anno, con l'indimenticabile Freddie Mercury interpretato nel fortunato Bohemian Rhapsody.

Il film seguirà la storia di Deke (Washington), sceriffo d'esperienza che dovrà fare squadra con il detective testa calda Baxter (Malek) nel tentativo di catturare un serial killer. Del cast faranno parte anche Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Terry Kinney, Michael Hyatt, Jason James Richter, Chris Bauer e Kerry O’Malley, mentre non è ancora certo il ruolo che sarà chiamato a interpretare Jared Leto in The Little Things.

The Little Things, comunque, ha finalmente la sua data d'uscita: il film debutterà infatti in sala tra circa un anno, il prossimo 29 gennaio 2021.