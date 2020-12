The Little Things, Denzel Washington e Jared Leto nella prima foto del thriller

Il prossimo 29 gennaio arriverà nelle sale il nuovo thriller-psicologico di John Lee Hancock, The Little Things, con protagonisti i premi Oscar Jared Leto, Denzel Washington e Rami Malek. Un cast nutrito di star per una trama che si preannuncia davvero ricca di colpi di scena. In queste ore è stata diffusa la prima immagine con Washington e Leto.

The Little Things vede Denzel Washington e Rami Malek nei panni di due poliziotti che indagano su un omicidio, con il personaggio di Jared Leto come principale sospettato.

Il premio Oscar per Dallas Buyers Club ha raccontato in questo modo il suo personaggio:"Beh, è tutto nel nome, Albert Sparma!" afferma sorridendo "Si tratta di un ragazzo insolito. Un outsider, una pecora nera, qualcuno bloccato in un segmento della vita che forse pensa di non meritare, è stato benedetto e maledetto con una quantità significativa di arguzia e intelligenza ma non riesce ad adattarsi bene alla società. Per me è stata un'opportunità per una trasformazione completa, che ho sfruttato appieno e che è stata molto divertente, nella preparazione, nella ricerca e nella costruzione del personaggio; è stato uno spasso".



Leto ha parlato anche del lavoro con Denzel Washington e Rami Malek:"Denzel Washington per me è il mio Brando, Pacino, De Niro tutto in uno. L'opportunità di lavorare con lui non potevo lasciarla sfuggire. E poi, per di più, Rami, la ciliegina sulla torta. Una forza da non sottovalutare e qualcuno con cui ero davvero entusiasta di passare del tempo" ha confessato Leto.

John Lee Hancock ha girato il film a Los Angeles, anche se in luoghi spesso lontani dai punti turistici:"LA è un personaggio a pieno titolo del film ed è raro che tu riesca a girare film a LA, quindi per me è stato davvero fantastico. Abbiamo visto una città che non viene troppo spesso illuminata - i vicoli, i luoghi vuoti - e quello era affascinante".

Il film debutterà contemporaneamente su HBO Max il 29 gennaio.



Leggete su Everyeye la recensione di Dallas Buyers Club e la recensione di Barriere, due film imprescindibili nella carriera di Jared Leto e Denzel Washington.