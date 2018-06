The Little Stranger: prime immagini del nuovo film del regista di Room

Pochissimi minuti fa, la Focus Feature ha rilasciato le prime immagini ufficiali di The Little Stranger, nuovo e attesissimo film del regista irlandese candidato all'Oscar nel 2015 per Room.

Scritto dalla sceneggiatrice di The Danish Girl Lucinda Coxon, The Little Stranger è basato sul romanzo gotico del 2009 dell'autrice gallese Sarah Waters.

Ambientato durante l'estate del 1948, il film racconterà la vicenda del Dr. Faraday (Domhnall Gleeson), un medico di campagna di umili origini che viene convocato ad Hundreds Hall, tenuta del XVIII secolo che ormai sta perdendo il suo antico splendore.

Qui Faraday fa amicizia con Ayres Caroline, la figlia nubile della famiglia, suo fratello Roderick, veterano di guerra che deve riprendersi sia fisicamente che mentalmente dalle terribili esperienze come pilota nella Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto la loro madre, la proprietaria della tenuta.

Il protagonista comincia quindi a curare le ferite mal cicatrizzate di Roderick e diventa un amico di famiglia, arrivando a conoscerli abbastanza da rendersi conto che sono in gravi difficoltà finanziarie. La situazione si complicherà quando nell'enorme magione inizieranno a manifestarsi eventi sovrannaturali sempre più inquietanti e minacciosi.

Se conoscete Abrahamson conoscerete senza dubbio la sua versatilità, che gli permette di passare facilmente dalla commedia nera affrontata in Frank al dramma intimo e contenuto di Room, quindi sarà molto interessante vederlo alle prese con le atmosfere dell'horror gotico. A questo proposito, il regista ha dichiarato:

"Non penso di aver mai visto un film simile a questo. Ci sono molti elementi nel mix che abbiamo realizzato, ma il film varia continuamente e non permette allo spettatore di ambientarsi al thriller familiare o ai modelli dell'horror classico. Come cineasta è stato davvero esaltante poter uscire dagli schemi del genere e realizzare qualcosa di così ricco, psicologico, disturbante e umano."

The Little Stranger vedrà la partecipazione di Ruth Wilson, Will Poulter e Charlotte Rampling. Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo 31 agosto.