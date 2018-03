The List: Tiffany Haddish protagonista del nuovo film di Tyler Perry

è stata ingaggiata come protagonista della nuova commedia scritta e diretta dae intitolata. Perry è anche produttore della pellicola.

La Haddish, trentottenne attrice comica originaria della California comparsa anche all’ultima Notte degli Oscar insieme a Maya Rudolph, si aggiunge così nel cast della pellicola insieme a Tika Sumpter. Lei e Perry sono alla seconda collaborazione dopo la serie televisiva If Loving You Is Wrong risalente alla stagione 2014/15. L’attrice ha raggiunto un’enorme notorietà dopo il successo della commedia Il viaggio delle ragazze (che negli States ha incassato oltre 100 milioni di dollari). Da noi arriverà il prossimo 5 aprile.

In The List la Haddish interpreterà una donna con lato molto selvaggio che esce di prigione. Raggiungerà così la sorella (interpretata dalla Sumpter), che fidanzata con un tipo conosciuto online e che in realtà potrebbe rivelarsi una truffa bella e buona.

Il film è stato programmato per l’uscita nelle sale statunitensi il 2 novembre 2018 dalla Paramount Players, associata della Paramount Pictures lanciata lo scorso giugno. Paramount Player sta anche lavorando a Eli e al remake di What Women Want al femminile con protagonista Taraji P. Henson.

Tiffany Haddish ha anche presentato una puntata del Saturday Night Live lo scorso novembre. La rivedremo anche accanto a Kevin Hart nel film della Universal, Night School.