All The Lights We Cannot See, Mark Ruffalo e Hugh Laurie nel cast della serie Netflix

Cresce il cast di All The Light We Cannot See, la nuova serie Netflix dai produttori di Stranger Things, che dà ora il benvenuto a Mark Ruffalo e Hugh Laurie.

Dei grandi nomi si aggiungono al cast di All the Lights We Cannot See, uno degli ultimi adattamenti seriali targati Netflix.

L'Avenger Mark Ruffalo e il Dottor House Hugh Laurie vanno a raggiungere la già annunciata protagonista Aria Mia Loberti in quella che è la trasposizione televisiva del romanzo di Anthony Doerr, pubblicato nel 2014 e vincitore di un Premio Pulitzer.

La storia è quella di Marie-Laure, un'adolescente non vedente la cui strada si incrocerà con quella di un soldato Tedesco durante la l'occupazione tedesca in Francia nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Mark Ruffalo interpreterà Daniel LeBlanc, il fabbro del Museo di Storia Naturale di Parigi. "Intelligente e altruista, è determinato a dare alla figlia Marie quanta più indipendenza riesca, cercando comunque di proteggerla (lei e la gemma segreta che indossa) dall'occupazione nazista".

Hugh Laurie sarà invece Étienne LeBlanc, un eccentrico eroe di guerra che soffre di sindrome post traumatica e preferisce la reclusione. "Etienne è un nervoso recluso che registra messaggi radio clandestini come parte della resistenza francese".

Al momento non sappiamo quando la serie tv diretta da Shawn Levy (regista di Free Guy e produttore di Stranger Things) composta da 4 episodi arriverà su Netflix, ma vi terremo aggiornati.