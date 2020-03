The Lighthouse: le sequenze del film di Robert Eggers ricreate su Animal Crossing

La nuova modalità fotocamera disponibile in Animal Crossing: New Horizons in esclusiva su Nintendo Switch, è stata utilizzata per ricreare alcune sequenze di The Lighthouse, l'ultimo film diretto da Robert Eggers con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe. Un omaggio al film, con diverse scene molto importanti che i fan potranno riconoscere.

Un omaggio in particolare riguarda il personaggio di Thomas Wake mentre diversi tweet sono comparsi online per omaggiare loro stessi la sequenza in questione.

Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs dell'ultimo Festival di Cannes, The Lighthouse è ambientato alla fine dell'800. Un anziano e scorbutico Thomas Wake (Willem Dafoe), con il giovane Ephraim (Robert Pattinson), lavora come guardiano di un faro situato su una sperduta isola del New England.

L'ostica quotidianità logorerà pericolosamente il rapporto tra i due nel corso del tempo.



Robert Eggers ha trovato grande successo con il suo lungometraggio d'esordio, The Witch, uno degli horror maggiormente apprezzati negli ultimi anni. Il ritorno sul grande schermo con The Lighthouse ha certamente incuriosito i fan, anche se l'uscita cinematografica in Italia è stata posticipata e ora sarà complicato vederlo sul grande schermo, anche in relazione al problema del Coronavirus.

Robert Eggers ha parlato del rapporto con Robert Pattinson, che rumors hanno definito in passato piuttosto turbolento sul set.

Robert Pattinson cercava un ruolo 'davvero strano' e per questo ha accettato di recitare nella pellicola di Eggers.