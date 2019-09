The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nel nuovo trailer ufficiale

Presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, l'atteso The Lighthouse diretto da Robert Eggers si prepara al debutto negli Stati Uniti con un nuovo folgorante trailer ufficiale che mette in luce le performance di Robert Pattinson e Willem Dafoe.

Il trailer - che potete visionare comodamente all'interno della notizia - è stato pubblicato dalla A24 e ci offre un nuovo sguardo al suggestivo bianco e nero messo in scena dal regista dell'acclamato The Witcher: il filmato si apre con Thomas (Pattinson) che si domanda cosa sia successo all'ultimo uomo venuto ad aiutare Ephraim (Dafoe) a prendersi cure del faro che da il nome al film; Ephraim gli rivela così che l'ultimo ad essere passato di lì è impazzito credendo che fosse presente "qualche incantesimo nella luce."

The Lighthouse è stato girato in bianco e nero su pellicola da 35 mm ed esordirà in alcune sale di Los Angeles e New York il prossimo 18 ottobre in vista di una release che avverrà più avanti, secondo Collider. Al momento non si hanno notizie di un eventuale distribuzione in Italia. Per altri approfondimenti su Eggers potete leggere la nostra recensione di The Witch e guardare il primo trailer di The Lighthouse. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.