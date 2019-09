The Lighthouse: Robert Pattinson scherza su Robert Eggers come regista di The Batman

In occasione dell'uscita statunitense di The Lighthouse, il nuovo horror dell'acclamato regista Robert Eggers, autore di The Witch, la star Robert Pattinson ha scherzato col cineasta della possibilità di vederlo dirigere The Batman.

Come saprete, Pattinson è stato scelto dalla Warner Bros. come futuro interprete del Cavaliere Oscuro nella nuova trilogia scritta e diretta da Matt Reeves, ruolo che lo riporterà nel cinema mainstream di Hollywood e in una grossa produzione dopo il successo ottenuto dieci anni fa con Twilight.

Da allora però la star di è dedicata esclusivamente a progetti indipendenti da festival cinematografici, e proprio discutendo il suo ultimo progetto, l'horror The Lighthouse, insieme a Eggers ha parlato di queste due anime del cinema.

"Sarebbe bello se, sulla scia del 'genere alto' - voglio dire, c'è sempre stato un genere alto, sempre, ma questa nuova fase va avanti da circa 5, 10 anni - insomma penso che stia allargando il vocabolario cinematografico del pubblico mainstream", ha detto Eggers a Variety al Toronto International Film Festival. "Quindi spero che possa darmi l'opportunità di realizzare uno dei miei progetti, ma su una scala leggermente più ampia, avere quell'opportunità. Andrei a fare qualcosa tipo Batman?" ha continuato il regista, indicando Pattinson seduto al suo fianco. "Probabilmente no."

L'attore ha risposto: "Stronzate!", facendo esplodere in grasse risate tutti quanti, compreso il co-protagonista Willem Dafoe, che fu Norman Osborn per Sam Raimi in Spider-Man ed è recentemente apparso in Aquaman della DC Films.



Per altri approfondimenti guardate il trailer di The Lighthouse e la prima foto di The Lighthouse. Il film, presentato a Cannes 2019, ha una percentuale di gradimento del 94% su Rotten Tomatoes e una media voti di 90 su Metacritic.