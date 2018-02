The Lighthouse: Robert Pattinson nel nuovo film del regista di The Witch

raggiungerànel nuovo film di, apprezzato regista di, che girerà appunto l’atteso

Non si conoscono ancora i dettagli di questo nuovo progetto di Eggers, che immaginiamo non lascerà delusi i propri estimatori, soprattutto dopo il sorprendente esordio con l’horror The Witch, capace di lanciare la carriera di Anya Taylor-Joy (Split, New Mutants) e incassare circa 40 milioni di dollari a fronte di un budget risibile. Le riprese avranno inizio questa primavera e probabilmente il film sarà presentato nel circuito festivaliero a partire dal 2019. A quanto pare, Eggers sembra aver messo in standby il suo chiacchierato remake di Nosferatu.

Molto probabilmente nei prossimi giorni potremo scoprire il resto del cast della pellicola. Dafoe, lo ricordiamo, è candidato agli Oscar per la sua interpretazione in The Florida Project.

Per quanto riguarda Pattinson, abbiamo appena avuto modo di vederlo nella prima immagine di High Life, il nuovo film fantascientifico di Claire Denis, e quest’anno abbiamo avuto modo di apprezzarlo in Good Time, e in Civiltà perduta di James Gray. Nel corso della Berlinale 2018 sarà presente per la proiezione del western Damsel, già presentato nel corso dell’ultimo Sundance Film Festival e accolto positivamente dal pubblico presente e dalla critica internazionale.