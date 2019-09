The Lighthouse: Rober Eggers rifiuta l'etichetta di 'horror elevato'

A ottobre tornerà nelle sale Robert Eggers con il suo nuovo film The Lighthouse, con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe. Un dramma psicologico in bianco e nero che ha debuttato al Festival di Cannes, aggiudicandosi il premio FIPRESCI per la regia e sarà proiettato anche al Toronto International Film Festival.

Intervistato da Vulture sul film, Robert Eggers ha rifiutato l'etichetta di 'horror elevato', come vengono definiti da certa parte della critica oggi determinati film dell'orrore che sono composti da una forte mentalità e ottengono il plauso della critica.

"Essendo un aspirante autore, i miei cineasti preferiti fanno parte del canone dei maestri giapponesi. Voglio dire che non voglio preoccuparmi del genere, di come sia limitante e di tutte quelle cose" ha specificato Eggers.



"The Lighthouse non fa paura. Alcune persone hanno detto di si ma io non credo. Penso che ciò che limita sia il fatto che devi inscatolare qualcosa sul mercato per creare delle aspettative, per realizzare un profitto, ed è qui che ti trovi nei guai. Ci sono persone che dicono davvero 'Ridammi i miei soldi perché ho pagato per spaventarmi e non ho mai lanciato i popcorn in aria, è abbastanza giusto".

Eggers ha proseguito guardando il lato positivo:"D'altra parte non avrei la possibilità di fare cinema se non fosse per il genere. Il genere mi ha dato l'opportunità di ottenere un dannato film finanziato. The Lighthouse non avrebbe potuto essere realizzato senza questo tipo di libertà che è permessa ad alcuni registi".

Nel primo trailer di The Lighthouse già si riconoscono quegli aspetti di un film più psicologico con inserti horror che viceversa. Per quanto riguarda la lavorazione si è parlato molto dell'alterco tra il regista e Robert Pattinson; l'attore avrebbe quasi preso a pugni Eggers sul set del film.