The Lighthouse: il nuovo film del regista di "The Witch" sarà totalmente in bianco e nero

Durante una recente intervista con Indiewire è stato reso noto che The Lighthouse, il nuovo film dell'acclamato regista di The Witch Robert Eggers, sarà totalmente in bianco e nero e verrà girato in 35 mm.

A confermare la notizia Louise Ford, montatrice di Man in the Dark, Thoroughbreds e del folkloristico debutto alla regia di Eggers. La Ford ha anche rivelato alcuni dettagli inediti di The Lighthouse, che come vi avevamo precedentemente riportato avrà per protagonisti gli attori Robert Pattinson e il tre volte candidato ai premi Oscar Willem Dafoe.

"Il film è ambientato nel 1890 e stiamo girando su supporti in bianco e nero da 35 mm, praticamente mai visti al giorno d'oggi. La maggior parte dei film in bianco e nero che vediamo oggi sono girati a colori e poi riconvertiti in bianco e nero in post produzione. I giornalieri sono davvero belli. E' molto eccitante lavorare a questo progetto e ne siamo davvero orgogliosi, non vediamo l'ora di poter mostrare di più."

L'ultimo lavoro della Ford è Wildlife, il debutto alla regia dell'attore Paul Dano, presentato al Sundance e all'ultimo festival di Cannes.

The Lighthouse, descritto come un "fantasy-horror che flirta con la mitologia e i misteri del mare", sarà distribuito da A24.