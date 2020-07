The Lighthouse, l'horror con Robert Pattinson al Lake Como Film Nights: tutti i dettagli

Dopo essere letteralmente sbarcato su Amazon Prime Video, The Lighthouse di Robert Eggers godrà della sua prima notte italiana sul grande schermo grazie al Lake Como Film Nights.

L'evento, che si terrà dal 24 al 31 luglio, presenterà un'ampia rassegna di grande cinema nell'incantevole cornice di Villa Erba a Cernobbio, nel parco secolare della residenza estiva che fu di Luchino Visconti. Tra le chicche del programma Federico Fellini e Jim Jarmusch con La Dolce Vita restaurato per i 100 anni dalla nascita del regista riminese e Dead Man, celebre western in bianco e nero con protagonista Johnny Depp che ritorna a 25 anni dalla sua uscita originale.

Dicevamo The Lighthouse, però: il secondo film scritto e diretto da Robert Eggers e ispirato tanto da un racconto di Edgar Allan Poe quanto alle leggende del folklore marinaresco durante il lockdown ha goduto di una distribuzione a noleggio/acquisto su Amazon Prime Video, ma dopo la sua presentazione al Festival di Cannes non è mai uscito nelle sale nostrane: per gli avventori delle notti di cinema del Lago di Como sarà un'occasione più unica che rara, a dir poco.

Il film, presente nella nostra classifica dei migliori film rimasti inediti in Italia, è un racconto turbolento e surreale, selvaggio e respingente, in un bianco e nero degno dell'espressionismo tedesco degli anni '20 e figlio diretto di Gardiens de Phare di Jean Grémillon (1929), è dominato dalle interpretazioni colossali ed estreme di Robert Pattinson e Willem Dafoe e si muove tra fantasy, thriller, commedia, terrore, Dante, gabbiani spappolati e sirene dallo sguardo penetrante e indimenticabile, dipingendo un mondo di estasi del sogno e di conoscenza nell'incubo.