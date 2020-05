The Lighthouse, l'horror con Robert Pattinson arriva in Italia: come vederlo in streaming

Sarebbe dovuto arrivare nelle nostre sale proprio in questi giorni, ma a causa della pandemia di coronavirus che ha causato la chiusura dei cinema The Lighthouse è arrivato quindi direttamente in streaming sulle principali piattaforme disponibili. Scopriamo insieme come poter vedere l'horror con Robert Pattinson e Willem Dafoe.

The Lighthouse, opera seconda del regista Robert Eggers dopo lo straordinario successo di critica di The Witch, è disponibile per l'acquisto e il noleggio sulla piattaforma digitale di Chili; si parte dai €3.99 per il noleggio e da €11.99 per l'acquisto della copia digitale; la pellicola è disponbile anche sull'app di Apple TV, dove l'acquisto parte invece da €9.99 mentre il prezzo per il noleggio è di €4.99.

Di questo film, definito da più parti controverso, si è cominciato a parlare già all'indomani della presentazione in anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs del 72º Festival di Cannes, arrivando a guadagnarsi una nomination agli ultimi Premi Oscar per quanto riguarda la fotografia di Jarin Blaschke. La trama è ridotta all'osso, così come in scena compaiono solamente una manciata d'attori, facendo di Pattinson e Dafoe gli assoluti protagonisti: "L'accanirsi del maltempo costringerà i due uomini ad una permanenza ben più lunga del previsto e ad una convivenza forzata che porterà in superficie demoni personali, timori ancestrali e nuove, tormentate pulsioni, in un crescendo di follia e claustrofobia", leggiamo su Chili.

Dalla lavorazione del film di Eggers sono poi emersi dettagli che non hanno fatto altro che aumentarne l'aura di mistero, come ad esempio il fatto che Pattinson dovesse mostrare un'erezione sul set o che fosse davvero ubriaco nel corso delle riprese. Il regista ha poi parlato del lavoro con gli attori, non proprio andato a gonfie vele. Per il faro del titolo ne è stato poi costruito uno vero del 19° secolo.