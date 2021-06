The Lighthouse, il film con Robert Pattinson diventa un manga dall'autore di Uzumaki

Nel mondo dei manga giapponesi, pochi autori sono in grado di raggiungere un mix tanto funzionale tra splendore e brividi come Junji Ito, conosciuto soprattutto per la sua grande epopea body horror Uzumaki e che ora sta per prestare il suo talento a un adattamento in formato manga di The Lighthouse di Robert Eggers.

Due anni fa, l'horror dell'autore di The VVitch ha conquistato gli appassionati di genere grazie al suo portentoso stile formale e alle interpretazioni di due giganti come Willem Dafoe e Robert Pattinson, che si sono caricato l'intero peso emozionale, ansiogeno e drammatico del film sulle loro spalle in modo incredibile, valorizzati dalla mano e dalla regia di Eggers.



The Lighthouse sarebbe dovuto uscire in Giappone lo scorso anno, ma a causa della Pandemia di Coronavirus è stato successivamente spostato al 9 luglio 2021, e proprio a Ito è stato chiesto di realizzare un breve manga di 8 pagine dedicato alla storia del film e che verrà regalato a tutti gli spettatori che acquisteranno un biglietto per vedere l'horror al cinema.



Vi ricordiamo inoltre che Uzumaki di Ito è pronto a debuttare su Adult Swim sotto forma di serie animata in 4 parti, la cui uscita è prevista per l'ottobre del 2022.