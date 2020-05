The Lighthouse, il film con Robert Pattinson arriva on demand su Amazon Prime Video

Come accaduto negli Stati Uniti, The Lighthouse è approdato su Amazon Prime Video. L'horror diretto da Robert Eggers e con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe è infatti disponibile on demand sul servizio streaming.

Dopo aver debuttato all'ultima edizione del Festival di Cannes, The Lighthouse ha finalmente fatto il suo debutto anche nel nostro paese.

E sebbene non sia stata possibile vederlo sul grande schermo per via della pandemia, la pellicola di Robert Eggers ha trovato comunque modo di essere distribuita in Italia tramite le varie piattaforme streaming.

The Lighthouse è approdato dapprima su CHILI, mediante noleggio e acquisto della copia digitale, come anche su Apple TV, con prezzi variabili a seconda del servizio. Adesso, però, anche un'altra piattaforma si è unita al coro: Amazon Prime Video.

Le opzioni a disposizione sono le medesime, noleggio e acquisto, rispettivamente al prezzo di 4.99 euro e 9.99 euro.

"Da Robert Eggers, autore visionario del moderno capolavoro Horror The Witch, ecco la storia ipnotica e allucinatoria di due guardiani del far bloccati su un'isola misteriosa al largo del New England sul finire dell'Ottocento. Quando una tempesta imminente rischia di spazzarli via e strane apparizioni emergono nella nebbia, ognuno sospetta che l'altro abbia perso pericolosamente il senno" recita la sinossi fornita da Amazon, mentre qui, se volete, trovate la nostra recensione di The Lighthouse.

E voi, lo noleggerete/acquisterete? E su quale piattaforma? Fateci sapere nei commenti.