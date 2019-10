Per The Lighthouse è stato costruito un vero faro del 19esimo secolo

Una piccola curiosità su The Lighthouse, il nuovo horror della A24 scritto e diretto da Robert Eggers e con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe.

Il fidato designer di produzione del regista, Craig Lathrop, ha contribuito a creare il giusto ambiente in Nuova Scozia per rendere l'atmosfera del film davvero orribile, e tra i suoi lavori è incluso anche un faro autentico illuminato da una replica di lenti Fresnel che brillare per 16 miglia.

"Il film stesso sembra vecchio e ghiacciato, sei trasportato indietro in un altro momento del tempo", ha detto. “E il senso claustrofobico si presta alla cornice squadrata. È stata una bella scelta."

Incapace di trovare il faro giusto per il paesaggio straziato da venti e tempeste costanti, Lathrop ne ha costruito uno da zero sul Capo Forchu della Nuova Scozia, situato su una roccia vulcanica (potete trovare una foto ad attendervi in calce all'articolo). Alto 70 piedi (perfetto per le proporzioni), con tonnellate di cemento, ancorato da barre di ferro forate nella roccia fresca e fissato con diversi cavi di sicurezza per resistere al vento, il faro era composto all'interno da una scala a chiocciola in acciaio e una lanterna con lenti di Fresnel.

Proprio quest'ultima, ovviamente, ha rappresentato la sfida più grande. Lathrop ne trovò prima una in Australia, che però non poteva essere spedita, quindi ne costruì una sua. Tuttavia, per rispettare i tempi, fu costretto ad iniziare prima che il film avesse luce verde.

"Ho avuto un incontro a New York con il regista Robert Eggers, il direttore della fotografia Jarin Blaschke e i produttori di A24 e New Regency", ha detto. “Ho mostrato loro tutto ciò che avevo fatto su modello 3D. Ho trovato qualcuno che potesse costruirlo in Florida, ma avevo bisogno della prima parte del finanziamento per iniziare." La lente era realizzata in acrilico e vetro, lucidata a mano e colorata, con 230 prismi per la luce. "Il modo in cui è stato girato in bianco e nero è stato molto interessante", ha aggiunto Lathrop. “Il set è stato progettato in modo che la luce fosse trippy. Quando sei nella stanza meccanica, alzi lo sguardo e vedi la luce roteare attraverso la griglia. Ed è tutta autentica tecnologia del 1800".

Il resto del film si svolge in una casa, ed è stato girato su tre set ad Halifax. "Quello è stato l'unico imbroglio" ha ammesso Lathrop. “Il film si svolge nel 1890 ma la casa ha circa 90 anni in più. Doveva sembrare vecchia, alterata e in rovina per riflettere il mondo mentalmente instabile dei nostri due personaggi. Storicamente, queste case erano molto ben tenute, quindi non potevamo essere così precisi".

Infine, per il film la produzione ha dovuto reclutare anche dei gabbiani addestrati per alcune scene inquietanti. Ma addestrare i gabbiani è stato dichiarato fuorilegge in Nord America ed Europa. "Quindi eravamo un po' nel panico", ha detto Lathrop. "Per fortuna abbiamo scoperto questo tipo in Inghilterra con cinque gabbiani che sono stati addestrati prima che le leggi cambiassero. Quindi abbiamo girato tutto su Cape Forchu e abbiamo usato un pupazzo con cui gli attori interagivano sul posto. Poi, in post, siamo andati a Londra e abbiamo costruito alcuni piccoli set e rifatto le scene con i gabbiani addestrati.”

Vi ricordiamo che Robert Pattinson e Willem Dafoe saranno sponsorizzati per gli Oscar 2020 dalla A24. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster di The Lighthouse.