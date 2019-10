The Lighthouse, la A24 candida agli Oscar 2020 sia Robert Pattinson che Willem Dafoe

Dopo averli visti in azione nel nuovo trailer ufficiale di The Lighthouse, i due attori Robert Pattinson e Willem Dafoe potremmo rivederli sul palco degli Oscar 2020.

La A24 ha infatti deciso di rendere eleggibili le star del nuovo horror di Robert Eggers rispettivamente come attore protagonista e attore non protagonista.

Pattinson, che molto presto inizierà le riprese di The Batman di Matt Reeves, ha ottenuto alcune ottime recensioni quest'anno anche per il suo ruolo da non protagonista ne Il Re, film Netflix di David Michôd ispirato alle opere di William Shakespeare nel quale interpreta il Delfino di Francia, con Timothée Chalamet come protagonista, che a sua volta concorrerà anche con Piccole Donne.

Dafoe, nel frattempo, ha anche un ruolo di supporto in Motherless Brooklyn di Edward Norton (per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Motherlesss Brooklyn).

Tornando a The Lighthouse, vi ricordiamo che l'opera è stata girata in bianco e nero su pellicola da 35mm e rappresenta il grande ritorno del giovane regista Robert Eggers dopo l'esordio nel 2015 con l'acclamato The Witch: descritto come un fantasy-horror, il film è ambientato nel 1890 e racconta la storia di due guardiani del faro che si avvicinano progressivamente ed inesorabilmente ad un violento crollo psicologico a causa della monotonia della loro vita solitaria su una misteriosa isola del New England, tra elementi del folklore marittimo e sequenze inquietanti.

Non c'è ancora una data d'uscita per quanto riguarda il mercato italiano, nonostante negli Stati Uniti The Lighthouse sia uscito qualche giorno fa, il 18 ottobre.