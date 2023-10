The Life of David Gale, il film causò la fine della carriera del suo regista

The Life of David Gale è stato uno dei più grandi flop cinematografici del post anni 2000. Nonostante il cast di prim'ordine, non riuscì a conquistare in alcun modo il cuore del pubblico. L'insuccesso fu talmente plateale da causare il fallimento della carriera del regista che lo aveva realizzato.

E' vero, proprio come gli attori, anche per i registi alcune scelte infelici nel proprio percorso possono mettere a repentaglio la propria vita lavorativa. Dopo che Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse che aveva a carico, non si può parlare allo stesso modo del regista del film che, dopo l'uscita della pellicola, andò verso un crollo definitivo della sua carriera che lo portò, addirittura, a ritirarsi dalle scene molto prematuramente.

Avere come protagonista della propria pellicola Kevin Spacey, all'epoca veniva visto quasi come un marchio di qualità assicurata. Ciò però non aiutò in alcun modo la buona riuscita del film che risultò essere un fallimento al botteghino e tra la critica. Il crollo plateale causò un rallentamento considerevole nella carriera del regista Alan Parker, fino a fermarla definitivamente nel giro di pochi anni. Il cineasta, infatti, non riuscì più ad ottenere sufficienti finanziamenti per la produzione di altri film. Si ritirò ufficialmente dalle scene nel 2016 per poi morire di cancro pochi anni dopo.

Nel frattempo Kevin Spacey ha ricevuto una standing ovation ad Oxford per una lezione tenuta sul tema della cancel culture. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!