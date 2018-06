The LEGO Movie 2: il team riunito nel nuovo poster, trailer in arrivo oggi!

La Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovissimo poster di The LEGO Movie 2: The Second Part, sequel della fortunata pellicola animata di Phil Lord e Chris Miller, che tornano in veste di produttori.

Con la trama della nuova pellicola ancora segreta, sappiamo che Lord e Miller hanno scritto il film sapendo di non averlo potuto dirigere per gli impegni presi con la Lucasfilm per girare Solo: A Star Wars Story, ma sappiamo tutti com’è andata a finire: i due registi sono stati licenziati a riprese avanzate per divergenze creative e rimpiazzati da Ron Howard, che pare abbia rigirato completamente il film da zero.

The LEGO Movie 2: The Second Part è diretto da Mike Mitchell (Trolls) e Trisha Gum e nel cast ritroveremo tutti I membri del team originale, inclusi Chris Pratt (Master Builder Emmet Brickowoski), Elizabeth Banks (Wyldsyde), Will Arnett (Batman), Channing Tatum (Superman) e Jonah Hill (Green Lantern). Tiffany Haddish doppierà invece un personaggio originale che farà la sua comparsa nel sequel.

Pratt sarà nelle sale italiane il prossimo 7 giugno con Jurassic World - Il Regno Distrutto.

La pellicola, basata su un soggetto di Lord e Miller, è stata in seguito riscritta dal creatore di BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, ed è prodotta dagli stessi Lord e Miller e da Dan Lin e Roy Lee.

È atteso per oggi il primo trailer ufficiale del film, la cui data d’uscita è fissata all’8 febbraio 2019 per quanto riguarda le sale statunitensi.