The LEGO Movie 2: un nuovo spot presenta un canzone che non potrete dimenticare!

La Warner Bros. ha pubblicato un nuovo spot promozionale per The LEGO Movie 2, sequel diretto dell'acclamato film d'animazione del 2014 scritto e diretto da Phil Lord e Chris Miller.

Il video, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, presenta un nuovo motivetto che, stando a quanto dichiarato da Chris Pratt, non potrà essere dimenticato una volta ascoltato. Provare per credere!

Diretto da Mike Mitchell su una sceneggiatura di Raphael Bob-Waksberg, Matt Fogel, Michelle Morgan, Phil Lord e Chris Miller, The LEGO Movie 2 debutterà nelle sale statunitensi dall'8 febbraio, mentre in Italia arriverà dal 21 dello stesso mese.

Vi ricordiamo che nel cast torneranno Chris Pratt, Elizabeth Banks, Alison Brie, Stephanie Beatriz, Channing Tatum, Will Arnett, Nick Offerman, Jonah Hill e Charlie Day, mentre tra le new entry troviamo Tiffany Haddish, Arturo Castro e nomi importantissimi come Margot Robbie, Jason Momoa e Gal Gadot, che daranno voce ai rispettivi supereroi che già interpretano nel DC Extended Universe, vale a dire Harley Quinn, Aquaman e Wonder Woman.

Qui sotto la sinossi ufficiale di The LEGO Movie 2:

"Dopo cinque anni dall'invasione degli alieni Duplo, gli abitanti dell'universo LEGO vivono in uno stato di post apocalisse dove devono lottare per sopravvivere. Tutti tranne Emmet, che vive la sua vita tranquillamente. Quando però una misteriosa aliena chiamata Sweet Mayhem rapisce Lucy e tutti i suoi amici toccherà proprio allo "Speciale" intraprendere una missione nello spazio per riuscire a salvarli."