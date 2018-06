The Lego Movie 2: ecco il primo trailer ufficiale!

Pochissimi minuti fa la Warner Bros. ha diffuso online il primo trailer di The Lego Movie 2, sequel del bellissimo The Lego Movie realizzato nel 2014 da Phil Lord e Chris Miller.

Come anticipato dalla pubblicazione del primo poster ufficiale, il film di Mike Mitchell (Shrek e Vissero Felici e Contenti, Trolls) si è mostrato oggi per la prima volta in video: a metà fra il musical e l'avventura, The Lego Movie 2 - The Second Part sarà incentrato sul rapimento di alcuni amati protagonisti (come Wildstyle e Batman) da parte degli alieni. Emmet Brickowski dovrà quindi partire per lo spazio nel tentativo di salvare i suoi amici.

Nel 2015 i creatori del franchise Lord e Miller avevano dichiarato: "Vogliamo concentrarci su quello che accade al ragazzino della meta-storia dopo gli eventi del primo film. Questo secondo capitolo sarà ambientato quattro anni dopo e ora è un adolescente, quindi com'è cambiato il suo punto di vista? Ci piace l'idea di trovare gli stessi personaggi in situazioni inedite. Per esempio, Emmett ha avuto una crisi esistenziale avendo scoperto l'esistenza di un'altra dimensione. Come reagirà a questa cosa?"

Inizialmente alla regia era previsto Rob Schrab, poi allontanato a causa di divergenze creative. Gli autori del primo film Phil Lord e Chris Miller hanno scritto la prima stesura della sceneggiatura di questo sequel, poi riscritta dal creatore di Bojack Horseman Rafael Bob-Waksberg.

Il film uscirà negli Stati Uniti a febbraio 2019. Il cast vocale all-star comprende Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Nick Offerman, Alison Brie, Charlie Day, Tiffany Haddish, Jonah Hill e Channing Tatum.