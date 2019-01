The Legitimate Wiseguy: Roland Joffe dirigerà la pellicola

Variety ha riportato la notizia esclusiva che The Legitimate Wiseguy, una nuova pellicola drammatica, sarà diretta dal regista Roland Joffe. Trovate ulteriori notizie dopo il salto.

The Legitimate Wiseguy è un prodotto la cui storia si basa sulla vera vicenda di formazione del veterano scrittore/produttore Nicholas Celozzi e si concentra sulla sua relazione con Tony Spilotro, un esecutore della mafia che è stato l'ispirazione dietro il personaggio di Joe Pesci di Nicholas "Nicky" Santoro nel film "Casino" di Martin Scorsese del 1995, Spilotro fu assassinato nel 1986. Celozzi disse:

"Anche se io e Tony abbiamo avuto un rapporto padre-figlio, io comunque giocavo a dama mentre lui giocava a scacchi. Era sempre parecchie mosse avanti a me."

Celozzi è nato a Chicago ed è il pronipote del boss della criminalità di Chicago, Sam Giancana. Ha prodotto il documentario "Momo: The Sam Giancana Story" e "Kickboxer: Vengeance".

Joffe è stato nominato agli Oscar come miglior regista per i film The Killing Fields e The Mission, che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1986. Ha anche diretto La Lettera Scarlatta e La Città della Gioia.