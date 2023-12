The Legend of Zelda, Walker Scobell sarà Link? La risposta del giovane attore

Dopo che una star di Euphoria si è candidata per il ruolo della principessa Zelda nel film live-action in lavorazione tratto dal videogame Nintendo, in queste ore il giovane Walker Scobell, star della serie tv di Percy Jackson di Disney+, è stato interrogato sulla possibilità di interpretare Link.

All'attore quattordicenne, durante una recente intervista promozionale in occasione della premiere di Percy Jackson e gli dei dell'olimpo, è stato chiesto un commento in merito al film live-action di The Legend of Zelda e alla possibilità di interpretare il mitico eroe di Hyrule, ma la sua risposta è stata alquanto criptica per non dire contraddittoria: “A dire il vero non lo so. Non so se sarei interessato a interpretare Link. Se venissero da me con una proposta, la prenderei sicuramente in considerazione, lo farei al 100%. Ho giocato a Breath of the Wild. Non ho ancora giocato al nuovo capitolo, Tears of the Kingdom, ma mio padre adora Legend of Zelda. Giocava a quei giochi quando era più giovane."

Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, Walker Scobell è il 'tipo di attore' che la produzione starebbe cercando per il ruolo di Link, il che non vuol dire che il team di creatori abbia già preso contatto con la giovane star. Al momento, le uniche informazioni ufficiali su The Legend of Zelda riguardano l'identità del regista, Wes Ball, celebre per la saga di Maze Runner e autore del nuovo capitolo del franchise de Il pianeta delle scimmie, Il regno del pianeta delle scimmie in arrivo nel 2024, e quella dello sceneggiatore Derek Connolly, che ha firmato il copione di Jurassic World.

Vi terremo aggiornati per tutte le prossime novità.