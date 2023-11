The Legend of Zelda, svelato lo sceneggiatore del film: Farà discutere i fan

Dopo mesi di rumor e speculazioni, finalente il film live-action di The Legend of Zelda è diventato ufficiale grazie ad un annuncio congiunto diramato da Nintendo e Sony Pictures, che collaboreranno per portare sul grande schermo il celebre videogame.

Il film sarà diretto da Wes Ball, celebre per la saga di Maze Runner e regista del nuovo capitolo del franchise de Il pianeta delle scimmie, Il regno del pianeta delle scimmie in arrivo nel 2024, ma con un nuovo aggiornamento Deadline conferma che The Legend of Zelda sarà scritto da Derek Connolly, sceneggiatore di Jurassic World, il polarizzante amato/odiato primo capitolo della saga sequel di Jurassic Park.

Nel corso della sua carriera, Connolly è stato un frequente collaboratore del regista Colin Trevorrow, ideatore del franchise di Jurassic World e regista del primo film e del terzo Jurassic World: Il Dominio, e ha persino contribuito a scrivere gran parte versione cancellata di Star Wars Episodio IX, che dopo l'abbandono di Trevorrow passò in mano a JJ Abrams e divenne L'Ascesa di Skywalker. Da segnalare che Connolly ha già adattato un altro franchise Nintendo con Detective Pikachu, film live-action che ha portato sul grande schermo il mondo dei Pokemon, quindi il film di Zelda non sarà la sua prima volta in questo campo. Al momento, non è dato sapere a che punto sia la sceneggiatura di The Legend of Zelda.

Ricordiamo che, in base alle precedenti indiscrezioni, Nintendo sarebbe a lavoro su due film di Zelda, uno live-action e uno d'animazione: il primo è stato confermato dalla casa nipponica, il secondo arriverà?