The Legend of Zelda, una star di Euphoria si è candidata per il ruolo di Zelda

Se Wes Ball sognava il live action di Zelda su Twitter ben 12 anni fa, c’è chi invece sogna di avere una parte nel film, e tra questi c’è un’importante attrice della serie HBO Euphoria.

Alla premiere di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e il serpente c’era anche Hunter Schafer, interprete di Jules Vaughn in Euphoria, a cui Entertainment Tonight ha chiesto: “Hai visto i Tik Tok virali in cui i fan vorrebbero te nei panni di Zelda dopo aver visto il tuo vestito al Vanity Fair Party?”, l’attrice ha risposto di no ma è rimasta molto contenta all’idea di poter partecipare al live action: “Wow, si assolutamente. Ho giocato un bel po’ a quel videogioco quando ero piccola ed era così bello”.

La lista del fancasting quindi si allarga. In seguito all’annuncio di Nintendo del film Live action di “The Legend of Zelda”, con Wes Ball come regista e Derek Connolly come sceneggiatore, su internet si è immediatamente scatenato il toto-nomi per gli interpreti dei protagonisti. Inutile dire che il primo nome che è saltato fuori per interpretare Link è quello di Tom Holland, il nostro amichevole Spider-Man di quartiere del Marvel Cinematic Universe. Accanto a lui, in cima alla lista, c’è Walker Scobell, nuovo protagonista nella serie Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell’olimpo. Ma quando uscirà il live action di The Legend of Zelda?