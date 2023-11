The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto ci lavora da 10 anni: 'Non deluderemo i fan'

Questa settimana Nintendo e Sony Pictures hanno annunciato al mondo intero un'inattesa collaborazione per la realizzazione del film live-action di The Legend of Zelda, basato sulla leggendaria saga di videogame.

Diretto da Wes Bell, il film sarà finanziato per metà da Sony e per metà da Nintendo, e in queste ore il mitico 'padre dei videogiochi' Shigeru Miyamoto ha dichiarato che sta lavorando personalmente a The Legend of Zelda da dieci anni e che l'obiettivo è quello di realizzare un'opera che possa riuscire a soddisfare le grandissime aspettative dei fan.

"Per quanto riguarda il film live-action di The Legend of Zelda, so che dovremo affrontare un ostacolo estremamente alto nel produrre un film che non deluderà i fan che il videogioco ha in tutto il mondo", ha affermato Miyamoto. "Con questa grande sfida in mente, voglio dirvi che discuto di questo questo progetto con Avi Arad da circa 10 anni. I film sono proprio come i giochi, nel senso che devi dedicare molto tempo alla loro creazione per arrivare a qualcosa di cui sei soddisfatto. Inoltre, i film hanno anche bisogno di sponsor che possano dare il loro pieno sostegno alla realizzazione. Per la produzione dei nostri film, Nintendo stessa funge da sponsor. Per crearlo, siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di persone disposte a dedicare alla produzione il tempo necessario per arrivare a qualcosa di cui siamo davvero sicuri. L'obiettivo è realizzare un'opera che soddisfi le aspettative di tutti, quindi per favore aspettatelo con ansia perché l'attesa sarà ripagata".

Al momento, Nintendo non ha ancora comunicato la data d'uscita di The Legend of Zelda, né chi sarà il protagonista o se il film avrà una storia originale o se sarà un adattamento diretto di uno dei tanti videogame della saga. Vi terremo aggiornati, restate con noi per tutte le prossime novità.