The Legend of Zelda, il regista vuole un film nello stile di Hayao Miyazaki

La realizzazione del film di The Legend of Zelda ha sicuramente messo sull'attenti tutti gli appassionati dello storico videogioco. Nonostante molti parlino di una pellicola che possa tendere al mito de Il Signore degli Anelli, l'intenzione del regista è quella di ispirarsi ad un maestro dell'animazione.

Mentre una star di Euphoria si sarebbe candidata al ruolo di Zelda, il regista Wes Ball ha parlato del suo avvicinamento al progetto targato Sony e Nintendo e come, realizzare un film sul videogioco, sia il sogno della sua vita da grandissimo fan di The Legend of Zelda. In una recente intervista ad Entertainment Weekly, ha dichiarato quanto la sua intenzione non sia quella di realizzare l'ennesimo colossal fantasy paragonabile ad altre pietre miliari del genere, ma di puntare ad uno stile ben preciso.

Insomma, l'esempio da seguire sarebbe quello di Hayao Miyazaki. L'intenzione di Ball sarebbe quello di realizzare un film che ricordi un vero e proprio live action di un film del regista, sia nei colori che nei messaggi che la pellicola vuole trasmettere. "Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un Miyazaki live-action. Quella meraviglia e fantasia che porta nelle cose, mi piacerebbe vedere qualcosa del genere", ha raccontato Ball. "Sarà fantastico. Tutta la mia vita ha portato fino a questo momento. Sono cresciuto con Zelda."

Se vi va di scoprire qualcosa di più, vi consigliamo il nostro speciale che analizza per quale motivo un film di The Legend of Zelda non sarebbe una buona idea. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!