The Legend of Zelda, il regista promette: 'Sarà un film serio ma anche stravagante'

Dopo le promesse di Sony sul film live-action di The Legend of Zelda, anche il regista Wes Ball in queste ore è tornato a parlare dell'atteso e misterioso adattamento cinematografico del celebre videogame Nintendo.

Nel corso di una nuova intervista promozionale in vista dell'uscita del suo prossimo film, Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo episodio dell'acclamato franchise di fantascienza della Fox oggi pronto ad essere rilanciato dalla Disney, Ball ha dichiarato: "Ho questa fantastica idea, per il film di Zelda. Ci ho pensato per molto tempo, a quanto sarebbe stato bello un film di Zelda se fatto bene... Voglio soddisfare i desideri più grandi dei fan della saga. So che è importante, questo film, per molte delle persone che amano la saga, e voglio che sia un film serio. Un vero film in grado di fornire agli spettatori una via di fuga dalla realtà. Questa è la cosa che voglio provare a creare: deve sembrare qualcosa di reale. Qualcosa di serio e bello da guardare, ma anche divertente e stravagante."

Dopo il fallimento del film di Super Mario Bros. del 1993, con Bob Hoskins e John Leguizamo, Nintendo (giustamente) evitò Hollywood per diversi decenni. Ma nel 2023, il successo clamoroso del film d'animazione di Super Mario Bros, che con un budget di 100 milioni ha raggiunto un incasso globale di 1,3 miliardi di dollari, ha risvegliato il rapporto tra il cinema e la casa di videogame nipponica: la prossima sfida sarà un live-action di Zelda, che sempre Wes Ball qualche tempo fa paragonava ad un film di Hayao Miyazaki.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Su Titanic - 4K Remastered (Bd 4K Bd Hd Bd Extra) è uno dei più venduti di oggi.