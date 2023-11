The Legend of Zelda, quando uscirà il film live action?

Era solo questione di tempo prima che accadesse, per cui, forse, parlare di sorpresa è inappropriato: l'annuncio del film live-action di The Legend of Zelda, però, ha comunque fatto saltare dalla sedia tutti i fan della storica saga targata Nintendo, che ora non stanno nella pelle dalla voglia di saperne di più.

Per saperne di più ci riferiamo, ovviamente, soprattutto a quelle che saranno le tempistiche necessarie per la realizzazione del progetto: ad oggi, infatti, siamo naturalmente nelle fasi iniziali dell'operazione, per cui nulla è ancora trapelato per quanto riguarda una possibile finestra d'uscita.

Come sempre, però, noi abbiamo provato a fare qualche ipotesi al riguardo: senza alcun elemento per giudicare e affidandoci unicamente all'intuito e alla nostra esperienza, ci sembra sensato immaginare che per veder arrivare in sala The Legend of Zelda occorreranno almeno due anni, per cui riteniamo plausibile che l'esordio sul grande schermo sia da prevedere per la seconda parte del 2025 o addirittura per il 2026.

Resta, ovviamente, anche la curiosità di scoprire quale sarà la storia che verrà adattata, e soprattutto chi saranno gli attori ai quali verrà affidato un ruolo tanto delicato: e voi, che aspettative avete? Pensate che Nintendo e Sony riusciranno a rendere giustizia a una creatura tanto amata? Diteci la vostra nei commenti!