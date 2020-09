The Legend of Zelda, siamo pronti per un adattamento di Breath of the Wild?

I videogiochi stanno trovando sempre più spazio sia al cinema che in tv, lo dimostrano progetti attesi e ben avviati come il film animato di Super Mario, la serie di The Last of Us targata HBO e lo show Amazon basato su Fallout, ma arriverà mai il momento per un adattamento di The Legend of Zelda?

La longeva saga videoludica di Nintendo negli anni è stata associata a diversi progetti, tra cui una serie live-action Netflix svelata dal Wall Street Journal di cui non abbiamo più avuto notizie, ma è tornata recentemente sulla bocca di molti per via di un rumor che vorrebbe Tom Holland nei panni Link in un presunto adattamento di Breath of the Wild o Twilight Princess.

Neanche a dirlo, si tratta di informazioni senza alcun fondamento provenienti da un noto sito di bufale, ma visti gli straordinari risultati ottenuti da Breath of the Wild su Nintendo Switch e il crescente interesse di Hollywood verso il medium videoludico, spinto anche dai recenti successi di Detective Pikachu e Sonic - Il film, nulla esclude che la compagnia di Kyoto abbia davvero in mente di portare Zelda sul grande o piccolo schermo con l'aiuto di una major.

D'altronde quello di Breath of the Wild è un mondo dal fascino senza tempo, la cui storia verrà ampliata a breve con l'arrivo di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, prequel che ci permetterà di assistere agli eventi che hanno condotto il regno di Hyrule alla distruzione causata dalla Grande Calamità.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Zelda al cinema o in tv? Fateci sapere la vostra nei commenti.