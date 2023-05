The Legend of Zelda, Nintendo Pictures farà il film animato? Produttore: 'C'è interesse'

Il successo di Super Mario Bros non verrà ignorato da Nintendo, che è già pronta a mettere in cantiere nuovi film d'animazione tratti dalle proprie saghe di videogiochi: una tra tutte, quella di The Legend of Zelda.

Nel corso di una recente intervista promozionale a Polygon in occasione del lancio del nuovo videogame della serie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, disponibile da questa settimana per la console Nintendo Switch, il produttore del gioco Eiji Aonuma ha dichiarato: "Devo dire di essere molto interessato. Lo sono certamente. Ciò non vuol dire, purtroppo, che siccome io sono interessato ad un progetto del genere allora quel progetto accadrà sicuramente." Il director del gioco Hidemaro Fujibayashi, invece, ha suggerito che una 'mobilitazione' dai parte dei fan di Zelda potrebbe indicare la giusta via da seguire a Nintendo: "Forse in casi come questo è importante ascoltare la voce dei fan" ha dichiarato, facendo eco alle parole di Aonuma.

Vi ricordiamo che recentemente Nintendo ha aperto ufficialmente la Nintendo Pictures, un'etichetta che verrà utilizzata per la realizzazione dei prossimi film basati sui più popolari franchise della famosa azienda giapponese: chiaramente il successo clamoroso ottenuto in tutto il mondo da Super Mario Bros ha giocato un ruolo fondamentale in questa decisione, aprendo le porte a possibili film su Zelda, Metroid e tutti gli altri.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.