The Legend of Zelda, Illumination frena gli entusiasmi: 'Non siamo a lavoro sul film'

Questa mattina le nuove indiscrezioni parlavano di diversi nuovi film Illumination basati sui videogame Nintendo in arrivo, in seguito al successo globale ottenuto da Super Mario Bros, ma il fondatore e ceo dello studio Chris Meledandri è prontamente intervenuto sulla questione.

Durante un'intervista in esclusiva con The Wrap nella cornice del festival dell'animazione di Annecy, il produttore ha dichiarato che Illumination non sta sviluppando un film di The Legend of Zelda, contrariamente a quanto anticipato online in questi giorni: in precedenza, il noto insider Jeff Sneider aveva dato per certo l'arrivo di un film di Zelda, e questa mattina il collega scooper Daniel Richtman aveva fatto eco allo scoop del podcaster di The Hot Mic aggiungendo, oltre a Zelda, anche Super Mario 2, Luigi's Mansion e Donkey Kong tra i titoli in arrivo al cinema.

"Non so da dove provenga questa informazione", ha detto Meledandri parlando specificatamente di voce The Legend of Zelda. “Voglio dire, capisco che le persone possano arrivare a supporre ogni genere di cose, perché ovviamente abbiamo avuto un grande successo lavorando insieme a Nintendo. Ora faccio parte del loro consiglio di amministrazione, quindi capisco come le persone possano supporre queste cose. Attualmente non stiamo lavorando a Zelda, dobbiamo capire cosa accadrà in futuro tra Nintendo e Illumination."

Qualche settimana fa, comunque, la stessa Nintendo aveva dichiarato interesse in un film d'animazione di Zelda: che Meledandri stia facendo orecchie da mercante? Rimanete sintonizzati.