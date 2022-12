The Legend of Zelda: Gaten Matarazzo di Stranger Things vuole il film

Nel corso di una recente intervista promozionale Gaten Matarazzo, una delle star della popolare serie tv di Netflix Stranger Things, ha parlato della sua passione per i videogame e ha sponsorizzato un possibile adattamento cinematografico di The Legend of Zelda.

L'attore, che ha anticipato che sfrutterà il tempo libero garantito dalle vacanze natalizie per dedicarsi alla sua passione per i videogiochi, si è detto un super fan di Nintendo da tutta la vita, e sta collaborando con il marchio per sponsorizzare alcuni dei titoli in uscita. "So che regalerò 'Pokémon Scarlet' e 'Pokémon Violet' agli amici e finalmente sono pronto per iniziare a giocarci, ora che avrò un po' di tempo libero prima di rimettersi a lavoro all'inizio del prossimo anno" (anche se secondo le indiscrezioni Stranger Things 5 potrebbe slittare al 2025).

Matarazzo, che è un fan di lunga data delle serie TV dei Pokémon, ha però un altro franchise Nintendo in mente per un adattamento cinematografico: "Sono un grande fan di 'Legend of Zelda' e ho sempre desiderato vederne un film d'animazione che punti tutto sull'aspetto visivo e musicale. Potrebbe essere difficile per un videogioco in cui la maggior parte dei personaggi non parla mai, ma personalmente credo che sarebbe fantastico anche solo esplorare un mondo silenzioso in cui la storia viene raccontata visivamente e attraverso la colonna sonora."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. E, a proposito di adattamenti di videogiochi, avete letto le prime informazioni sulla serie tv di God of War realizzata da Prima Video?