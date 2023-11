The Legend of Zelda il film: tre attori perfetti per interpretare Link

A sorpresa, Nintendo e Sony Pictures hanno annunciato il film di The Legend of Zelda, la saga ideata da Shigeru Miyamoto diventerà una pellicola in live action prodotta da Avi Arad con la regia di Wes Ball e la supervisione dello stesso Miyamoto.

Al momento non sappiamo chi interpreterà l'elfo Link, il cast deve essere ufficializzato, così come la finestra di lancio del film. Noi ci siamo divertiti a "scovare" tre attori potenzialmente perfetti per interpretare il protagonista, fateci sapere qui sotto nei commenti chi altri vedreste adatto alla parte... e no, non vale citare Tom Holland.

Jacob Tremblay

Attore in ascesa, il diciassettenne canadese è salito agli onori della cronaca con Room nel 2017 per poi passare al doppiaggio interpretando Luca nell'omonimo film Pixar, Flounder ne La Sirenetta e Robin nella serie Max su Harley Quinn. Se Nintendo e Universal stanno cercando un giovane Link, quello di Jacob Tremblay è sicuramente un nome da tenere in considerazione.

Foto Getty Images

Justice Smith

28 anni, Justice Smith ha già preso parte a produzioni di alto profilo legate al mondo dei videogiochi, essendo apparso in Detective Pikachu (2019). Inoltre, Smith ha interpretato la parte del mago elfico in Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri, pellicola a tema fantasy proprio come The Legend of Zelda.

Foto Digital Spy

Walker Scobell

Come protagonista della serie TV Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, Walker Scobell ha già esperienza con l'uso di spade e scudi sul set. Guardando gli artwork promozionali della serie Disney + non si fa grande fatica a immaginare il giovane attore quattordicenne nei panni di Link.

Foto iMDB