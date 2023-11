The Legend of Zelda, il film live-action è ufficiale! Nintendo collaborerà con Sony

Con il prender piede in maniera sempre più prepotente dell'abitudine ad adattare in film per il grande schermo le più famose e amate tra le saghe videoludiche (Sonic e Super Mario insegnano) era solo questione di tempo prima che la settima arte rivolgesse le sue attenzioni verso The Legend of Zelda: il sogno, ora, sta per diventare realtà.

Proprio nei mesi scorsi ci eravamo chiesti come potrebbe essere un eventuale film di The Legend of Zelda, ma a breve non ci sarà più bisogno di dar sfogo all'immaginazione: pochi minuti fa Nintendo ha infatti annunciato di essere al lavoro su un film live-action ispirato proprio alle avventure di Link e della principessa che dà il titolo alla popolarissima serie di videogiochi.

Al momento non sono ovviamente disponibili ulteriori dettaglio su trama, cast e data d'uscita: tutto ciò che sappiamo è che Nintendo collaborerà con Sony (il che non può non far sorridere, vista la rivalità sul mercato videoludico) e che alla produzione prenderà parte Avi Arad, la cui esperienza va da successi come Spider-Man: Across the Spider-Verse a flop come Uncharted, mentre la regia sarà affidata a Wes Ball (Maze Runner, Il Regno del Pianeta delle Scimmie).

Noi, ovviamente, non vediamo l'ora di saperne di più: quale parte della storia di Zelda verrà adattata? Si tratterà di una trasposizione di Breath of the Wild o Tears of the Kingdom o si prenderà ispirazione dai capitoli più datati? L'appuntamento è al più presto possibile con delle novità che certamente non mancheranno ad arrivare!