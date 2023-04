The Legend of Zelda, un film Illumination dopo Super Mario? Risponde Shigeru Miyamoto!

Al box office di questa settimana Super Mario Bros ha segnato il miglior esordio nella storia non solo dei film animati targati Illumination ma anche degli adattamenti cinematografici dei videogame, e adesso i fan pretendono che Nintendo annunci un film di The Legend of Zelda.

In queste ore, la leggenda della Nintendo Shigeru Miyamoto è stata intervistata da ScreenRant proprio su questo argomento, e il produttore ha notato che Nintendo e Illumination hanno una "visione condivisa della creazione dei film basati sulle proprietà intellettuali dell'azienda", visione che porterà a maggiori opportunità in futuro. "Non c'è niente su cui posso esprimere un commento, al momento", ha detto Miyamoto. "Ma va sottolineato che noi e la Illumination abbiamo di certo una visione condivisa della creazione di queste opere, quindi penso che ci saranno opportunità in futuro."

Allo stesso modo, il CEO di Illumination Chris Meladandri ha raccontato di essere stato invitato a far parte del consiglio di amministrazione di Nintendo e anche a suo modo di vedere la collaborazione tra le due compagnie non si fermerà qui: "Siamo così concentrati su Super Mario Bros, al momento, e su come il pubblico reagirà al film, che non abbiamo pensato ad altro. Ma Nintendo e Illumination hanno avuto una collaborazione davvero gratificante con questo progetto. Il signor Miyamoto e i suoi colleghi mi hanno invitato a unirmi al consiglio dei direttori di Nintendo, e stiamo già iniziando a pensare a cosa ci riserverà il futuro. Ma è difficile per noi parlare di qualcosa che non sia Super Mario Bros, in questo momento".

