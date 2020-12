The Legend of Tarzan, Alexander Skarsgard ammise: 'L'ho fatto per impressionare mio padre'

Essere un figlio d'arte ha i suoi pro e i suoi contro: il prezzo per avere le porte di Hollywood spalancate è quello dell'inevitabile confronto con un genitore ingombrante, proprio come capitato ad Alexander, Gustav, Bill e e Valter Skarsgard nei confronti del padre Stellan.

La voglia di sentirsi all'altezza e, soprattutto, di convincere il padre stesso del proprio talento si evince in questo caso, ad esempio, dalla scelta di Alexander di partecipare nel ruolo di protagonista a The Legend of Tarzan, come raccontato proprio dall'attore di Melancholia.

"Mio padre è un grandissimo fan di Tarzan. Siamo cresciuti con queste videocassette dei film di Johnny Weissmuller, quello è stato il modo in cui mi sono avvicinato al personaggio. Ma quei film hanno 70 anni, è passato un sacco di tempo, il mio ha cercato di svecchiare il personaggio. Non mi metterò mai in competizione con Johnny Weissmuller, ma volevo cercare di impressionare mio padre. È stato entusiasta. Era più eccitato di quanto non lo fossi io" furono le parole dell'attore.

E voi, cosa ne pensate? Vi è piaciuta la performance di Skarsgard nei panni del re della giungla? Diteci la vostra nei commenti! Qui, nel frattempo, trovate la nostra recensione di The Legend of Tarzan.