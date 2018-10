The Laundromat: il dramma sui Panama Papers sarà distribuito da Netflix

Scritto dallo storico collaboratore di Soderbergh, Scott Z. Burns , The Landromat è stato preso in considerazione da Netflix fin dalla sua presentazione al Festival di Cannes. Lawrence Gray di Gray Matter Productions produrrà il film accanto a Michael Sugar, Burns e Soderbergh di Anonymous Content. Bernstein sarà produttore esecutivo insieme al COO di Gray Matter, Ben Everard.

Il film è basato sul libro di non-fiction del giornalista Jake Bernstein, Secrecy World, vincitore del premio Pulitzer . Il libro si tuffa nella storia che riguarda i Panama Papers , la più grande perdita di dati nella storia aziendale e governativa. Bernstein faceva parte della squadra internazionale di giornalisti membri del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi che ha fatto esplodere lo scandalo nell’ aprile 2016 . Più di 11 milioni di dischi sono stati rivelati come parte dei documenti provenienti dallo studio legale panamense Mossack Fonseca .

Nel film Schwimmer vestirà i panni di Matthew Quirk, un avvocato di una compagnia assicurativa che rappresenterà la sua azienda in seguito alla morte di 20 persone anziane durante un'escursione in barca.

Deadline riporta che The Laundromat , nuovo film di Steven Soderbergh basato sulla scandalo dei Panama Papers, ha trovato un accordo di distribuzione con Netflix . Inoltre, il sito rivela che David Schwimmer , interprete di Ross nella celebre comedy Friends, si unirà al cast già formato da Maryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas .

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it.