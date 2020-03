The Last Witch Hunter: Vin Diesel conferma che Lionsgate è al lavoro sul sequel

Si era già parlato a suo tempo di un possibile sequel di The Last Witch Hunter con Vin Diesel, ma ora è lo stesso attore a confermare che la Lionsgate è al lavoro sul film e che quindi la produzione potrebbe iniziare molto presto.

L'attore, attualmente impegnato nella campagna promozionale di Bloodhsot, ha concesso un'intervista a Collider, in cui si è parlato proprio del sequel di The Last Witch Hunter: "Beh, quando esce un film come The Last Witch Hunter e non fa faville al box-office pensi immediatamente 'Beh, penso che mi dedicherò a qualcos'altro'. Ma oggigiorno quello che è affascinante è che quel film ha trovato un suo pubblico in qualche modo".

Diesel evidenzia poi che il successo del film è derivato dalle visualizzazioni sulle piattaforme streaming e dal VOD, una conferma che il risultato al box-office spesso non è definito e qualche volta un brutto risultato può non rivelarsi a lungo andare una pietra tombale: "Come attore, più esperienza faccio apprezzo il fatto che il mio lavoro raggiunga gli altri, e capisco anche che ognuno ha i propri tempi. Forse perché essendo parte degli Avengers, dei Guardiani, della Disney, del franchise di Fast & Furious, ho molta esperienza con questo genere di percezioni e quando la gente mi dice quanto ha amato The Last Witch Hunter e mi dicono quanto vorrebbero rivedere me e Michael Caine di nuovo all'opera, rispondo sempre con un 'Wow'".

Continuando sul possibile sequel di The Last Witch Hunter, "La Lionsgate si sta organizzando per mettere a punto la scrittura del prossimo film. E' davvero eccitante. Ed è una notizia freschissima, tra l'altro. E' divertente il fatto che tu abbia menzionato proprio The Last Witch Hunter, perché sono stato a un incontro con Lionsgate e loro stanno proprio creando il sequel di The Last Witch Hunter".

Uscito nel 2015, il primo film non fu un grande successo, ma neppure un flop. Con un incasso di circa 150 milioni di dollari riuscì a rientrare a malapena delle spese (dato il budget di circa 70-80 milioni). Anche per questo motivo non si era mai parlato di un eventuale sequel finora.