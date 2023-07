The Last Voyage of the Demeter, il nuovo Dracula è terrificante nelle prime foto

Il MonsterVerse della Universal continua a sfornare opere relative ai personaggi storici della casa di produzione cinematografica, con The Last Voyage of the Demeter che riporterà in vita Dracula. Le prime immagini pubblicate anticipano i toni estremamente oscuri e terrificanti del nuovo capitolo del franchise dedicato ai mostri.

Dopo aver potuto vedere il primo trailer di The Last Voyage of the Demeter, in uscita l’11 agosto 2023 nelle sale statunitensi, vi proponiamo una galleria di immagini del nuovo film diretto da André Øvredal, già dietro la macchina da presa per Troll Hunter e Autopsy e con protagonista il vampiro più famoso di tutti i tempi.

La trama del lungometraggio girerà intorno al viaggio per mare della Demeter, che, mentre è in rotta verso Londra, viene presa d’assalto dalla misteriosa presenza di Dracula, deciso a sterminarne l’equipaggio.

Il cast del film vede la presenza di Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham e di Javier Botet nei panni del non morto e vedrò alla sceneggiatura Bragi F. Schut e Zak OIkewicz.

Le immagini distribuite dalla Universal anticipano l’ambientazione dark e la tensione che il lungometraggio riuscirà a portare sugli schermi attraverso inquadrature che ci danno un’idea di quello che succederà a bordo della nave infestata.

In attesa di poter vedere anche in Italia il film basato sul romanzo epistolare dello scrittore irlandese, vi lasciamo alla recensione di L’Uomo Invisibile, altro capitolo del MonsterVerse della Unversal.