The Last Video Store: prima immagine per l'horror che riporta in vita i cattivi del cinema

La casa di distribuzione e produzione britannica Blue Finch Films ha diffuso una prima immagine in esclusiva dell'horror The Last Video Store, diretto dal duo di registi di Vancouver Cody Kennedy e Tim Rutherford, mentre si sono appena concluse le riprese del film nella città portuale canadese di Hamilton. I diritti del film sono in vendita.

Descritto come una "lettera d'amore all'era dei videonoleggi", il film ruota attorno a una giovane donna che porta una collezione di vecchie videocassette in una delle ultime videoteche del mondo. A sua insaputa, è in possesso di una leggendaria "cassetta maledetta" che ha il potere di collegare il mondo reale con un'altra dimensione in cui le fantasie dei film di serie B sono realtà. Quando lei e il proprietario della videoteca risvegliano involontariamente la maledizione, si scatena una serie di cattivi del cinema.

Il film, che è stato selezionato per il market del Fantasia International Film Festival di Montreal nel 2020, è il primo lungometraggio di Kennedy e Tim Rutherford e va ad ampliare una serie di cortometraggi intorno allo stesso tema.

La produzione riunisce i registi con gli attori Kevin Martin e Josh Lenner e presenta anche Vanessa "Yaayaa" Adams nel suo primo ruolo sul grande schermo. Greg Jeffs della NJC Picture Co e Laurence Gendron della Genco Pictures producono insieme ai produttori esecutivi Michael Baker (On The Count Of Three), Brendan McNeill (Queen Of Spades), Patrick White e Ari Taub, oltre a Mike Chapman e Simon Crowe sotto l'egida della Blue Finch Films.

La Blue Finch Film si sta occupando anche della distribuzione internazionale e sta lavorando al lancio nei circuiti festivalieri per l'inizio del 2023.

